Cel mai bogat om din lume, Jeff Bezos, a anuntat ca va dona 100 de milioane de dolari initiativei America’s Food Fund, lansata de fundatiile Apple, Ford, femeia de afaceri Laurene Powell Jobs si actorul Leonardo DiCaprio, potrivit Mediafax.Fondul, care avea ca scop strangerea sumei de 12 milioane de dolari, va fi folosit pentru furnizarea de alimente pentru cei afectati de criza provocata de pandemie. Proiectul, dedicat si copiilor care depind de mesele oferite in scoli pentru a supravietui, va fi realizat in colaborare cu World Central Kitchen si Feeding America. Bezos a spus ca, in SUA, si inainte…