Stiri pe aceeasi tema

- Jack Ma, presedintele executiv al gigantului chinez de e-commerce Alibaba, se va retrage din functie in termen de un an a anuntat compania, conform BBC, scrie news.ro.Precizarea vine in contextul informatiilor contradictorii care au circulat cu privire la momentul plecarii sale. Ma,…

- Șeful companiei Alibaba, Jack Ma, cel mai mare site de comerț pe internet din China, se pregatește sa iși paraseasca funcția pentru a se dedica acțiunilor caritabile. Jack Ma, care luni implinește 54 de ani, a re o avere evaluata la 40 de miliarde de dolari. El vrea sa iși dedice timpul și… o parte…

- Cele mai enervante reclame, de care ne lovim cu toții, sunt acelea pentru produse software care promit de la creșterea performanțelor device-ului folosit, pana la inlaturarea infecțiilor prezente, sau servicii de curatenie sau de reparare a electrocasnicelor din gospodarie la preturi incredibil de mici.…

- Devis Mangia e in pericol la Craiova dupa startul modest de sezon, iar una dintre variantele vehiculate pentru a-l inlocui e Victor Pițurca, fostul selecționer al echipei naționale. Pițurca, reticent in declarațiile privind o ipotetica revenire in Liga 1, e pariul lui Basarab Panduru, care crede ca…

- Alessandro Costacurta (52 de ani) se poate intoarce la AC Milan, intr-o functie oficiala. Fostul fundas a declarat ca ar putea reveni la echipa in rolul de director sportiv, informeaza mediafax. Costacurta a jucat doua decenii pentru AC Milan, perioada in care a castigat 28 de trofee, dintre…

- Un copil de 13 ani din China, Que Jianyu, poseda calitati iesite din comun si a realizat ceva la care nimeni nu s-ar fi gandit.El a reusit sa rezolve 3 cuburi Rubik in timp ce jongla cu acestea, practic fara sa le tina in mana.

- Yahoo Messenger dispare fara sa bage nimeni de seama. De fapt, a disparut in urma cu cativa ani. Acum doar e totul oficial si fara intoarcere. A dat Internetului un suflet si pleaca la fier vechi. Poti sa te uiti cu admiratie la Facebook, WhatsApp sau chiar Google, dar niciuna dintre aceste…

- Statele Unite si-au anuntat retragerea din Consiliul Drepturilor Omului al ONU, un organism international pe care administratia presedintelui Donald Trump l-a criticat aspru, acuzandu-l de prejudecata impotriva Israelului si ca serveste drept platforma unor tari precum China, Venezuela si Cuba. Articolul…