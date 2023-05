Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea se descurca de minune sa cante la pian pentru a le acompania pe fetele sale in timp ce canta. Cele mici par sa calce pe urmele tatalui lor. Cum vede prezentatoarea TV acest lucru.

- Cu o creștere a randamentelor totale in ultimii 5 ani de aproximativ 242% și cu venituri in primul trimestru din 2023 in creștere cu 16,8%, acțiunile LVMH stabilesc un nou record, devenind a unsprezecea companie din lume dupa capitalizare și prima companie europeana care depașește pragul de 500 de miliarde…

- Dana Savuica, secretul pe care l-a ținut ascuns despre fiica sa: „E un subiect tabu” Continue reading Dana Savuica, secretul pe care l-a ținut ascuns despre fiica sa: „E un subiect tabu” at Tabu.

- La solicitarea liberalilor, instanța a desființat Sindicatul Solidaritatea Hunedoara, cel care a atacat in instanța vanzarea termocentralei Mintia, tocmai pentru a inlatura elementul disturbator. Acum, spun sindicaliștii, va fi greu sa se mai obțina desecretizarea contractului de vanzare-cumparare și…

- Ananasul este un fruct foarte sanatossi extrem de util in ameliorarea indigestiei, artritei si sinuzitei Sursa articolului: Cat de sanatos este, de fapt, ananasul la conserva. Detaliul ținut ascuns de comercianți Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Un fioros interlop din Buzau s-a ascuns timp de doua saptamani de poliție intr-un apartament pus la dispoziție de amicul sau, Petre Geamanu, aflat intr-un bloc folosit de prostituatele exploatate de acesta.

- Mii de spectatori au fost deja la cele trei concerte ale lui Andre Rieu de la Sala Polivalenta BT Arena din Cluj-Napoca unde sala a fost mereu arhiplina. Au mai ramas doua seri, vineri și sambata, iar așteptarile sunt la fel de mari.