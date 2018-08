Cel mai avansat avion de lupta din lume a ajuns in Romania (Galerie foto) Cele mai avansate avioane de lupta din lume, F-22 Raptor, au ajuns, luni, la Baza Aeriana de la Campia Turzii, pentru a lua parte la exercitiul Dacian Eagle 2018, ministrul Apararii, Mihai Fifor, declarand ca acest lucru reprezinta o confirmare a soliditatii relatiilor intre SUA si Romania.



"Nu se intampla foarte des ca F-22 Raptor, cel mai avansat avion de lupta din lume, sa aterizeze in Romania. Este, in fapt, a doua oara cand aviatorii militari romani se instruiesc in zbor, in spatiul aerian al Romaniei, impreuna cu aceasta platforma de varf a tehnologiei aeronautice, dupa momentul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

