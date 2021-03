Cel de-al treilea val de COVID-19 agravează situația sistemului medical ieșean Medicii de la Urgențe spun ca nu mai sunt locuri la Terapiile Intensive din Iași și ca sunt nevoiți sa interneze in UPU mare parte dintre pacienți. Ieri in 24 h au fost in UPU 63 de suspecți dintre care s-au confirmat 28 de pacienți pozitivi dintre care 6 au necesitat ventilație mecanica non invaziva. Varste 32- 72 ani, cu afectare pulmonara intre 50-80 la suta. Cel mai mare numar in 24 h din acest an in unitatea primire urgente, a declarat prof.univ.dr. Diana Cimpoeșu, medic șef UPU SMURD Iași. La nivelul județului Iași exista 154 de cazuri nou confirmate dintr-un total de 36650. Situația este… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iașul are un numar mare de pacienți cu COVID-19 și dintre aceștia au nevoie de Terapie Intensiva. Este vorba de pacienți care ajung in Urgența și care necesita Terapie Intensiva, terapie non invaziva, de obicei, și tratament complet. In fiecare dimineața se discuta cu toate ATI sub coordonarea reprezentantului…

- Spitalele din Iași sunt pline de pacienți infectați cu COVID-19 aflați in stare grava: trei dintre aceștia, care au nevoie de oxigen, sunt in UPU la Spitalul de Urgențe fiindca nu s-a mai gasit niciun pat de Terapie Intensiva. Prof.dr. Diana Cimpoeșu, medic șef UPU-SMURD Iași, a spus ca astazi, la ora…

- Mai mult, coordonatorii mai multor centre anti-COVID se plang ca personalul medical nu a fost platit și ca oamenii ar putea sa renunțe sa mai ia parte la campania naționala de vaccinare, conform sursei citate.Valeriu Gheorghița: "Sunt semnale pe care și eu le-am primit și le primesc in ședințele cu…

- Mai mult, coordonatorii mai multor centre anti-COVID se plang ca personalul medical nu a fost platit și ca oamenii ar putea sa renunțe sa mai ia parte la campania naționala de vaccinare, conform sursei citate.Valeriu Gheorghița: "Sunt semnale pe care și eu le-am primit și le primesc in ședințele cu…

- Prefectul Clujului, Szilard Tasnadi a spus pentru monitorulcj.ro ca azi dimineața mai erau 7 locuri disponibile, însa este posibil ca acum situația sa fie mult mai grava. „Dimineața mai erau 7 locuri disponibile la ATI, dar…

- Consilierul prezidențial Ala Nemerenco a declarat ca aproape toate locurile din secțiile COVID din spitalele din Republica Moldova sunt ocupate iar Centrul de triere de la Moldexpo nu mai primește ambulanțe cu bolnavi, potrivit JurnalTV. Situația din Republica Moldova este critica, dupa o explozie a…

- Vești extrem de proaste pentru cetațeni. Medicii avertizeaza ca spitalele din Romania nu mai au locuri disponibile la ATI pentru pacienții infectați cu Covid-19. Acest lucru s-a constatat dupa ce, ieri, nu s-a gasit niciun loc liber pentru un pacient de la “Marius Nasta”. Potrivit specialiștilor, un…

- Campania de vaccinare anti-Covid-19 este pusa pe pauza, luni dimineața. Medicii din centrele de vaccinare nu pot accesa listele celor programati deoarece platforma cu programari pentru vaccinare este din nou nefunctionala. Serviciul de Telecomunicatii Speciale precizeaza ca platforma informatica nu…