- S-a aflat cand incepe „Insula Iubirii – Temptation Island” 2023. Premiera va avea loc in luna iunie, mai curand decat te aștepți. Afla in randurile de mai jos ce noutați aduce sezonul 7 al celui mai fierbinte reality-show din Romania. Mesajul prezentatorului programului de la Antena 1, Radu Valcan:…

- Insula Iubiri sezonul 7 va incepe in curand la Antena 1. Anunțul a fost facut de Radu Valcan, prezentatorul reality show-ului. Cel mai dur test de fidelitate provoaca noi cupluri care au avut curajul sa joace totul pe o singura carte si sa isi puna la incercare puterea sentimentelor si stabilitatea…

- Cel mai asteptat sezon al celui mai fierbinte reality show, Insula Iubirii, va avea premiera pe 22 si 23 iunie si va fi difuzat in fiecare joi si vineri, de la 20:30, pe Antena 1 si AntenaPLAY. Pornind de la premisa #cineiubestenulasa si aparent pline de incredere, cinci noi cupluri au luat decizia…

- Așteptarea se apropie de sfarșit! Mai sunt 4 zile pana cand noul serial western „Django” va fi difuzat in premiera exclusiva in Romania de Focus Sat. Producția filmata integral in Romania este un western complet diferit de canoanele genului, care are in distribuție nume celebre precum Matthias Schoenaerts,…

- Cum a ajuns Bianca Dragușanu la “Bravo, ai stil!” Vizita neașteptata pe platoul de filmare “Bravo, ai stil!”, inainte de premiera celui de-al optulea sezon. Premiera va avea loc duminica, 2 aprilie, ora 19:00, pe noul post de televiziune Kanal D2, care va fi lansat in aceeași zi. Bianca Dragușanu a…

- Ediția America Express difuzata de Antena 1 și in AntenaPLAY pe 23 martie a culminat cu dezvaluirea finaliștilor acestui sezon. Comedianții Bordea și Cortea și cele doua membre ale trupei Andre, Andreea Balan și Andreea Antonescu, se lupta pentru marele premiu, in finala difuzata pe 26 martie, de la…

- Odata cu premiera celui de-al 19-lea sezon Te cunosc de undeva! revine si un nou sezon al seriei de episoade exclusiv online Te cunosc de undeva! After Party. In fiecare sambata, dupa difuzarea galei pe tv, Zarug ii va invita pe telespectatori in backstage-ul show-ului de la Antena 1, unde vor regasi…

- Show-ul transformarilor totale le pregateste telespectatorilor un sezon in mare forma si foarte-foarte multe surprize. Opt cupluri de artisti unul si unul au spus „Da” spectaculosului show al transformarilor si vor putea fi urmariti in curand pe Antena 1 si AntenaPLAY. „Sunt bucuroasa sa va anunt ca…