- Reprezentanții Asociației Podium anunța continuarea seriei de intalniri din cadrul proiectului „Scriitori la scoala", cu Alina Nelega, una dintre cele mai reprezentative scriitoare targumuresene, cunoscute in primul rand (pe plan national si international) pentru activitatea teatrala, dar, mai nou,…

- Miercuri incepe la Tirgu-Mureș a 29-a ediție a Festivalului Internațional de Film de Scurt-metraj Alter-Native care, anul acesta, se muta inapoi la Palatul Culturii.Așa cum publicul s-a obișnuit deja in ultimele aproape trei decenii, programul de cinci zile al festivalului va include, pe langa scurtmetraje,…

- Centrul Educational Interetnic pentru Tineret (ibz) si Asociatia Divers vor organiza la Sighisoara, in perioada 6-8 octombrie, Conferinta ProEtnica, cu tema "Minoritatile nationale in situatie de criza". Evenimentul va fi organizat in acest format, in contextul renuntarii la organizarea celei de-a 18-a…

- Editia de anul acesta a Festivalului International de Film de Scurt-metraj Alter-Native din Tirgu-Mureș – pe langa cele 40 de scurtmetraje si cele mai recente lungmetraje romanesti si maghiare – se anunta a fi bogata si in experiente muzicale. Iubitorii muzicii vor avea parte de concerte de calitate…

- Pianistul Fazil Say este nevoit sa-și anuleze participarea la concertul din cadrul Festivalului Internațional George Enescu programat pentru data de 22 septembrie, pe care urma sa il susțina impreuna cu Orchestra Romana de Tineret, din motive medicale (di

- Pianistul Fazil Say este nevoit sa-si anuleze participarea la concertul din cadrul Festivalului International „George Enescu” programat pentru data de 22 septembrie, pe care urma sa il sustina impreuna cu Orchestra Romana de Tineret, din motive medicale (dislocare de umar). Pianistul Alexei Volodin…

- A patra ediție a show-ului X Factor a adus din nou in atenția publicului concurenți dornici sa demonstreze talentul pe care il dețin. Voci puternice, momente pline de emoție, dar și interpretari mai puțin fericite au creat o seara de vineri completa. Despre echipele X Factor 2021: Anul acesta, Ștefan…

- Liviu Dragnea sparge tacerea, intr-un interviu la Realitatea Plus The post Liviu Dragnea, interviu eveniment, la Realitatea Plus. Secretele care dinamiteaza scena politica. Jocuri murdare – dezvaluirile care vor lasa urme adanci. De ce tremura Palatele? appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului:…