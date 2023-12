Stiri pe aceeasi tema

- Val de furie și revolta in Israel dupa ce armata a recunoscut ca a ucis, din greșeala, trei ostatici aflați in mainile teroriștilor. Motivul - au fost identificați drept o amenințare. Purtatorul de cuvant al IDF a declarat ca locul unde s-a intamplat totul este o zona in care soldatii au intalnit multi…

- Armata israeliana a ucis din greșeala trei ostatici deținuți in Gaza de Hamas in timpul unui incident care este “in curs de examinare”, a declarat vineri (15 decembrie) purtatorul de cuvant al armatei israeliene, Daniel Hagari. El i-a numit pe doi dintre ostatici ca fiind Yotam Haim și Samer Al-Talalka.…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au anunțat ca inca patru soldați au fost uciși in luptele din interiorul Fașiei Gaza, scrie CNN. Unul dintre ei, Maor Cohen Eisenkot, era nepotul ministrului Gadi Eisenkot, al carui fiu, Gal, a fost ucis joi in nordul Fașiei Gaza. Maor Cohen Eisenkot, in varsta…

- Armata israeliana a anuntat duminica faptul ca aripa armata a miscarii islamiste palestiniene Hamas a predat 14 ostatici israelieni si trei straini Comitetului International al Crucii Rosii (CICR), relateaza AFP.

- Potrivit comunicatului Forțelor de Aparare (IDF) de rachete.In alte operațiuni, IDF susține ca a capturat un alt post Hamas in zona și a distrus o fabrica de producție de arme, poziții de lansare de rachete și tuneluri. Intr-un alt raid, IDF spune ca brigada s-a luptat cu oamenii inarmați Hamas la Blue…

- Israelul a efecutat un raid nocturn in Cisiordania ocupata. Armata israeliana a informat ca palestinieni inarmati „au tras si au aruncat dispozitive explozive” asupra fortelor sale din tabara de refugiati de la Jenin din nordul Cisiordaniei. Militarii israelieni i-au atacat apoi cu o drona. Doi palestinieni,…

- Armata israeliana a declarat marti ca loviturile asupra Fasiei Gaza au ucis mai multi inalti oficiali ai gruparii islamiste palestiniene Hamas, informeaza agentia DPA. Printre cei care ar fi fost ucisi in atacurile israeliene se numara si ministrul Hamas al economiei Jawad Abu Shamala. Israelul il acuza…