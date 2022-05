Absolvenții celor mai bune universitați din lume vor fi eligibili pentru vize de munca in Marea Britanie, in cadrul unei noi campanii de vize care urmarește sa ii atraga pe „cei mai straluciți și mai buni” in profesia lor. Schema ii are in vedere pe absolvenții celor mai bune universitați din afara Marii Britanii care au incheiat studiile in ultimii cinci ani, scrie BBC . Absolvenții vor fi eligibili indiferent de locul in care s-au nascut Absolvenții vor fi eligibili indiferent de locul in care s-au nascut. Li se va acorda o viza de munca cu durata de doi ani daca au diploma de licența sau master…