- In perioada 11-16 noiembrie, Direcția de Asistența Sociala (DAS) din cadrul Primariei Sibiu va distribui tichetele sociale pentru mese calde direct la domiciliul celor 446 de beneficiari din municipiu.

- Edenred Romania emite tichete sociale pe suport electronic in proiectul „Mese calde” dedicat seniorilor și persoanelor fara adapost, in contextul COVID-19 Edenred Romania va emite carduri Edenred Social in proiectul „Mese calde”, in cadrul POAD 2014-2020 (Programul Operational Ajutorarea Persoanelor…

- Peste 3.100 de cetațeni din județul Hunedoara vor primi pana in data de 16 noiembrie tichete sociale (carduri) pentru mese calde. Prin Ordonanța de Urgenta nr. 115/2020 a Guvernului Romaniei, a fost instituita Schema naționala de sprijin pentru persoanele varstnice și pentru persoanele fara…

- Mai multe categorii de persoane vulnerabile din municipiul Deva vor primi tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde. Programul prin care Guvernul Romaniei acorda aceste tichete sociale pentru masa calda oamenilor aflați in categorii vulnerabile este reglementat prin OUG nr. 115/2020.…

- 3.109 tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde au sosit astazi la sediului Instituției Prefectului, urmand a fi distribuite catre primariile din județ, care le vor inmana destinatarilor finali: persoane cu varsta de peste 75 de ani, cu venituri echivalente indemnizației sociale pentru…

- Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Timișoara demareaza, incepand cu data 26 octombrie, acțiunea de primire a solicitarilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educational, destinate sprijinirii categoriilor de elevi cei mai defavorizati care beneficiaza…

- Guvernul Romaniei a aprobat Schema naționala de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional. Valoarea nominala a tichetelor este de 500 de lei/an școlar, aceasta putand fi actualizata anual prin Hotarare a Guvernului.…