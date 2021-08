Cei mai implicați pompieri. Reveneau din misiunea din Grecia, dar s-au oprit pentru un accident rutier Pompierii romani care au ajutat autoritațile din Grecia au facut o minune și la intoarcere. Echipajele de salvare s-au oprit pentru un accident rutier. Implicarea lor a fost inca o data de nota 10. Pompierii reveniți din misiunea din Grecia au intervenit la un accident rutier Pompierii romani au fost extrem de laudați de greci […] The post Cei mai implicați pompieri. Reveneau din misiunea din Grecia, dar s-au oprit pentru un accident rutier appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cei zece pompieri militari de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures, care au luat parte la misiunea de limitare si lichidare a incendiilor de padure din Grecia, in timp ce se intorceau acasa au intervenit la un accident rutier cu victime, produs la intrare in Targu Mures.…

- Ofițerul de legatura elen a direcționat toate forțele romane disponibile in zona localitații Megara, unde pompierii militari au desfașurat misiuni de supraveghere, monitorizare și lichidare a focarelor ascunse, anunța Inspectoratul General pentru Situații de Urgența. „Echipajele noastre au fost imparțite…

- Echipa de pompieri romani aflata in misiune in Grecia intervine in continuare la stingerea incendiilor, o evaluare a activitatii in vederea continuarii operatiunii peste termenul stabilit urmand sa aiba loc catre finalul acestei saptamani, a declarat seful DSU, Raed Arafat. El a raspuns astfel, intrebat…

- Pe parcursul zilei de luni, 23 august, misiunile pompierilor militari romani, din zona Vilia, au constat in limitarea propagarii flacarilor, lichidarea incendiilor izbucnite la locuințele din zona, precum și in menținerea unei linii de protecție intre frontul de incendiu și zonele neafectate. Salvatorii…

- O noua misiune a pompierilor romani in Grecia.Astazi, pompierii romani din Grecia au misiunea de a asigura protectia a trei localitati din zona Attica. Salvatorii vor actiona pentru limitarea flacarilor astfel incat propagarea incendiilor sa nu puna in pericol comunitatile, potrivit IGSU.Dispozitivul…

- Cei 10 pompieri din Buzau care au acționat in Grecia pentru a stinge incendiile s-au intors in țara, luni, iar in drum spre casa au intervenit in cazul unui accident rutier și au acordat primul ajutor victimei.

- Cei 10 pompieri din Buzau care au acționat in Grecia pentru a stinge incendiile s-au intors in țara, luni, iar in drum spre casa au intervenit in cazul unui accident rutier și au acordat primul ajutor victimei, potrivit agerpres.ro. Potrivit ISU Buzau, pe drumul spre casa, cei 10 pompieri…

- Cei peste 100 de pompieri romani, care au plecat in Grecia sa ajute la stingerea incendiilor, intervin și astazi in insula Evia. Acțiunea pompierilor romani continua și astazi, in zona Spathari din insula Evia. Incepand cu ora 08.00, 45 de pompieri acționeaza pentru lichidarea incendiilor care au cuprins…