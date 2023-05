Cei mai ghinioniști hoți: Au furat sute de pantofi doar pentru piciorul drept O banda de hoti din Peru a reusit sa-si ”dea cu stangul in dreptul” atunci cand a jefuit un magazin de incaltaminte din centrul tarii, informeaza BBC.com. Trei persoane au patruns intr-un magazin din orasul Huancayo si au fugit cu peste 200 de pantofi sport… insa toti erau pentru piciorul drept. Proprietarul magazinului estimeaza ca marfa furata […] The post Cei mai ghinioniști hoți: Au furat sute de pantofi doar pentru piciorul drept appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

