Cei mai criticați primari pentru lipsa de interes in rezolvarea problemelor bucureștenilor și pentru inactivitate – Nicușor Dan, primarul general al Capitalei și Clotilde Armand, primarul sectorului 1 – au plecat in concedii pentru cel puțin 3 saptamani. In timp ce Bucureștiul se sufoca de gunoaie, șobolani și țanțari, cei doi primari au ales sa […] The post Cei mai criticați primari bucureșteni, cate o luna de concediu. Unde au plecat politicienii in vacanța appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .