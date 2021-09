Cei mai creativi profesori din țară, premiați la Gala Merito: „Uneori sunt singurul adult din viața elevilor mei care le vede strălucirea” 12 profesori din toata țara au fost premiați pentru creativitate in predare și pentru ca sunt vectori de schimbare in comunitațile lor. Aceștia vor deveni mentori pentru alți profesori. Adriana Balaj are 30 de ani și incearca sa faca istoria distractiva pentru elevii de la Școala gimnaziala nr. 1 și Școala gimnaziala Babel din Timișoara, adica preda și la stat și la privat. La școala de stat, 80% dintre elevi sunt romi. Dar nicio misiune nu a fost prea grea pentru ea. La un moment dat facea naveta intre mai multe localitați din județ. Adriana este unul dintre cei 12 profesori premiați la Gala… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

