Cei mai bogați cântăreți pe 2023! În fruntea clasamentului a ajuns un artist care nu a mai scos de ani un succes La sfarșit de an, showbizz-ul -mai ales industria muzicala, o importanta latura in care se invart miliarde de dolari- iși aclama aclama campionii la venituri de pe urma muzicii, afacerilor dar și imaginii lor. Revistele și site-urile de specialitate sunt cu ochii pe incasarile celor mai populari artiști ai momentului. Mai aceeași care au fost in ultimii ani in clasamentul celor mai bogați cantareți care și-au sporit veniturile și din afaceri conexe. Pe primul loc in top se afla Jay-Z (1,6 miliarde dolari). Chiar daca n-a mai reputat un succes notabil de ani buni, rapperul american, soțul la fel… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Vladuța Lupau, una dintre cele mai bine platite soliste din muzica de petrecere, s-a bucurat de fonduri de ajutor primite de la stat in baza unor raportari mincinoase. S-a intamplat in perioada restricțiilor sanitare. Cantareața (31 de ani), care are o bunastare admirata in branșa artistica și schimba…

