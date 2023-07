Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi copii, in varsta de trei și, respectiv opt ani, raniți in tragicul accident rutier care s-a produs pe un drum din raionul Orhei, au fost transferați in seara zilei de 8 iulie la Institutul Mamei și Copilului. Despre aceasta a informat ministra Sanatații Ala Nemerenco. Potrivit lui Nemerenco,…

- Patru persoane au fost ranite, sambata, intr-un accident in care au fost implicate doua mașini, conduse de doua șoferițe. de 25, respectiv 37 de ani. Accidentul a avut loc Drumul Județean 543, in orașul Corabia. Polițiștii au constatat ca in eveniment, au fost implicate doua autoturisme. Unul condus…

- Artiom, baiețelul de 7 ani, din orașul Cupcini, Edineț, care a cazut joi, 29 iunie, de la etajul patru al unui bloc de locuit , se afla acum in stare grava dar stabila la Spitalul Clinic din Balți. Potrivit medicilor acesta va fi supus unor investigații suplimentare și va fi transportat la Chișinau.…

- Un sarut pe buze ar fi putut fi fatal pentru un copil de doar 1 an și 5 luni dintr-o localitate din raionul Șoldanești. Acesta a ajuns la spital, dupa ce cateva zile a avut febra inalta și aproape tot timpul dormea. Dupa o serie de investigații la spitalul rațional, apoi la Institutul Mamei și Copilului,…

- Patru persoane au fost ranite, marti dupa-amiaza, intr-un accident rutier produs pe DN 15, in judetul Mures, unde un autoturism s-a izbit de un camion incarcat cu piatra. Doua dintre victime sunt in stare grava, printre ele numarandu-se si un copil de 12 ani, care a fost preluat de un elicopter SMURD.…

- Doi tineri de 15, respectiv 21 de ani au murit, iar un baiat de 17 ani a ajuns in stare grava la Spitalul pentru Copii ‘Sfanta Maria’ din Iasi, in urma unui accident produs duminica dimineata in localitatea Scheia, comuna Al. I. Cuza, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- Un copil cu varsta de 6 ani si un adolescent de 16 ani au fost raniti intr-un accident produs, miercuri dupa-amiaza, in judetul Mures, unde doua autoturisme s-au ciocnit. Copilul este ranit grav, fiind incadrat la cod rosu medical, anunța news.ro.Accidentul a avut loc pe strada Principala din localitatea…