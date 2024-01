Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a doi inculpati, cetateni pakistanezi, pentru infractiuni concurente la trafic de migranti si lipsire de libertate in mod ilegal a altor doua persoane, transfugi srilankezi.

In fapt, s-a retinut ca in perioada 25 - 28 august 2023, inculpatii T.M. si H.A. i-au adapostit intr-un apartament situat in Timisoara, pe S.L.D.C si R.P.D.D.P., pentru a-i trece ilegal frontiera de stat a Romaniei, cu destinatia Italia. In aceeasi perioada, inculpatii au lipsit de libertate…