Voucherele in valoare de 100 de lei, pentru cei care se vaccineaza, se dau in 60 de zile de la data inocularii ultimei doze. Cseke Attila, ministrul interimar al Sanatații, a semnat, vineri, ordinul privind acordarea alocației de hrana sub forma tichetelor de masa persoanelor care se vaccineaza cu schema completa impotriva virusului SARS-CoV-2.

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

