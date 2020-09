Cei ai de făcut dacă afli că eşti COVID pozitiv? În ce condiții primești concediu medical La cateva zile dupa ce a inregistrat cele multe cazuri noi de coronavirus depistate in 24 de ore, Iasul s-a situat ieri pe locul al patrulea la nivel national, cu 58 de cazuri, totalizand astfel la 3.187 de cazuri. In topul celor trei judete se mentine Bucurestiul cu 197 de noi cazuri, urmat de Bacau cu 115 si de Bihor cu 64. Totodata, ieri s-au inregistrat si doua cazuri de deces in randul iesenilor confirmati pozitiv, astfel numarul total de dece (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

