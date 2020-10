Stiri pe aceeasi tema

- Cehia, care are in prezent cea mai mare rata de crestere a numarului de infectari cu coronavirus, va astepta cel putin doua saptamani inainte de a decide daca va impune carantina totala pentru a combate epidemia, a afirmat duminica vicepremierul Karel Havlicek, transmite Reuters.Citește și: SONDAJ…

- Cehia, care are in prezent cea mai mare rata de crestere a numarului de infectari cu coronavirus, va astepta cel putin doua saptamani inainte de a decide daca va impune carantina totala pentru a combate epidemia, a afirmat duminica vicepremierul Karel Havlicek, transmite Reuters. Saptamana…

- BCR previzioneaza o scadere economica de 4,7% in acest an. ”E putin probabil sa mai avem carantina totala, dar e greu de spus de cum va fi influentata economia de ultimele evenimente” Romania ar putea inregistra o contractie de 4,7% a economiei in acest an si o crestere cu 3,9% in 2021 a…

- Scoția va impune o carantina de doua saptamini, incepind de vineri, relateaza ziarul Sun, care citeaza rapoarte ale doctorilor, transmite Reuters. Surse de la Serviciul Național pentru Sanatate au declarat pentru publicație sa se aștepte ca ordinul “intrerupator de circuit”, care obliga intregul stat…

- Gaza a identificat luni primele cazuri comunitare de Covid-19, autoritatile confirmand patru infectii la o tabara de refugiati, iar fortele de securitate au declarat o carantina totala timp de 48 de ore, transmite Reuters.Cele patru cazuri au fost descoperite intr-o singura familie, aflata…

- Marea Britanie a impus sambata, pe neasteptate, o carantina de doua saptamani pentru calatorii din Spania, dupa cresterea numarul cazurilor de infectii cu noul coronavirus, aceasta fiind o inversare brusca si dramatica a deschiderii pentru turism a continentului european dupa luni de restrictii, transmite…

- 2.000 de cazuri pe zi si carantina totala, ca in martie și aprilie, in mai puțin de doua saptamani, este avertismentul unui specialist, Razvan Cherecheș, din cadrul Universitatii Babes-Bolyai din Cluj. „In mai putin de doua saptamani ajungem la 2.000 de cazuri pe zi si ne indreptam cu pasi mari spre…

- 2.000 de cazuri pe zi in Romania in mai puțin de doua saptamani și carantina totala, la fel ca in martie și aprilie. Acestea sunt previziunile ingrijoratoare facute de un specialist in sanatate publica din cadrul Universitatii Babes-Bolyai din Cluj.