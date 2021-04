Stiri pe aceeasi tema

- Cehia a decis sa introduca un bonus de carantina, în cadrul masurilor destinate combaterii pandemiei de coronavirus, transmite DPA. Persoanele care sunt în carantina din cauza Covid-19 vor primi un bonus de pâna la 370 de coroane (14 euro) pe zi, conform unui act normativ semnat vineri…

- Republica Ceha a comandat vaccinuri anti-COVID-19 rusesti Sputnik V, pentru a compensa din livrarile intarziate ale vaccinurilor comandate de Uniunea Europeana, si are in vedere sa comande si vaccinul chinezesc Sinopharm, a anuntat presedintele ceh Milos Zeman, informeaza luni AFP. Si presedintele polonez…

- Bancherul rus Gherman Gorbunțov a adresat o scrisoare deschisa Procurorului General al Republicii Moldova, Alexandr Stoianoglo. Acesta acuza procurorii ce examineaza cauza sa penala ca ar lucra pentru Renato Usatii, figurant in dosar, și ca ar incerca sa „ingroape cauza penala privind tentativa de omor…

- Talciocul din Alba Iulia ramane inchis și duminica. Municipiul se afla in scenariul roșu, cu o incidența a cazurilor de COVID-19, inregistrate in ultimele 2 saptamani de peste 4 la mia de locuitori. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate oficial 27 de cazuri noi. Citește și: Alba Iulia: 27 de cazuri…

- O problema foarte incomoda si jenanta, hemoroizii reprezinta una din cele mai des intalnite afectiuni cu care se confrunta adultii. Hemoroizii sunt o afectiune mai comuna decat si-ar imagina pacientii, unul din patru adulti din lume suferind de hemoroizi, iar in Romania, peste 20% din populatie fiind…

- Primul om in scaun cu rotile care a escaladat un zgarie nori a impresionat o lume intreaga. Lai Chi-wai, din Hong Kong, este paralizat de aproximativ 10 ani, dupa ce a suferit un accident. Barbatul a escalat 250 de metri pe cladirea inainte cu scopul precis de a strange fonduri pentru cei care au nevoie…