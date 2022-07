Stiri pe aceeasi tema

- Cehia a preluat, incepand de la 1 iulie, președinția rotativa a Uniunii Europene de la FRanța, pentru o perioada de șase luni. Statele membre care detin presedintia Uniunii lucreaza impreuna in grupuri de cate trei, numite "trio-uri", pentru o perioada de 18 luni. Trio-ul actual este format din Franta…

- Romania se afla printre tarile Uniunii Europene cu o inflație de doua cifre in luna mai, arata datele publicate, vineri, de Eurostat . Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a continuat sa creasca in luna mai pana la 8,8%, de la 8,1% in luna aprilie. Țarile membre cu cele mai ridicate rate fiind:…

- Romania nu indeplineste conditiile pentru adoptarea monedei euro, este concluzia Comisiei Europene, in urma evaluarii privind compatibilitatea juridica si indeplinirea criteriilor de convergenta si luand in considerare factorii relevanti suplimentari. Concluzia este prezentata in Raportul de convergenta…

- Comisia va oferi expertiza tehnica pentru a ajuta noua state membre sa primeasca persoanele care fug din calea razboiului din Ucraina. Statele membre care au depus cerere de sprijin o vor primi in lunile urmatoare. Acestea sunt Romania, Belgia, Cipru, Cehia, Franța, Grecia, Italia, Polonia și Slovacia.…

