Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane s-au adunat duminica in centrul capitalei cehe, Praga, la o noua manifestatie impotriva guvernului liberal condus de premierul Petr Fiala, relateaza agentiile DPA si AFP, potrivit Agerpres.Manifestantii, care au pornit intr-un mars pana la sediul guvernului, au cerut sprijin economic…

- Mii de cehi au manifestat, duminica, in piata centrala din Praga, cerand demisia guvernului, in contextul inflatiei ridicate si al preturilor mari la energie, relateaza Reuters.Protestul s-a numit “Cehia impotriva saraciei” si a fost organizat de partidul PRO, care nu este reprezentat in parlament…

- La Chișinau continua seria protestelor impotriva regimului condus de Maia Sandu! Se scandeaza pentru caderea Guvernului si presedintelui Maia Sandu, pentru „pace” in Ucraina si „Rusia, Rusia”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Guvernul australian a anuntat, vineri, ca va trimite mai multe drone Ucrainei, pentru a sprijini lupta acesteia impotriva Rusiei, la implinirea unui an de la invazie, si a impus noi sanctiuni financiare ce vizeaza 99 de indivizi si 40 de entitati din Rusia, anunța Rador. Fii la curent cu…

- Fostul primar de Balți, Renato Usatai, critica Rusia pentru invadarea Ucrainei. Pe de alta parte, spune ca nu este de acord ca țara noastra sa devina membru NATO. Despre aceasta, Renato Usatai a vorbit in cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la Jurnal TV preluat de Rador. Fii la curent…

- Premierul ucrainean Denis Șmigal a confirmat organizarea unui summit cu Uniunea Europeana vinerea aceasta la Kiev, un semnal puternic pentru Rusia, dupa ce Ucraina a obținut statutul de stat candidat oficial la aderarea la blocul comunitar, transmite France Presse, citat de Rador. Fii la…

- Ucraina a comunicat ca va cerceta acuzatiile potrivit carora armata sa a folosit mine de teren impotriva fortelor rusesti, mine care au ajuns sa ucida civili, informeaza BBC, transmite Rador. Human Rights Watch a transmis ca minele au fost transportate de rachete lansate catre orasul Izium, in timp…

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a reactionat marți dupa rapoartele occidentale conform carora Rusia nu dispune de rachete și artilerie, spunand ca stocurile de arme ale tarii sunt suficiente pentru a continua lupta in Ucraina, anunța Reuters, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai…