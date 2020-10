Stiri pe aceeasi tema

- Roman Prymula a fost fotografiat saptamana trecuta de reporterul unui tabloid in momentul in care iesea dintr-un restaurant care ar fi trebuit sa fie inchis in virtutea regulilor impuse pentru combaterea pandemiei de Covid-19. Aflata pe primul loc in UE la numarul de noi decese si contagieri la 100.000…

- Restrictiile din cauza numarului tot mai mare de noi cazuri de COVID se inaspresc in toata Europa. Se instituie interdictii de circulatie pe timp de noapte. Masca devine obligatorie si afara in multe tari europene, in absolut toate spatiile publice. In Lombardia, cea mai lovita regiune europeana in…

- Republica Ceha va reduce si mai mult, incepand cu 24 septembrie, numarul maxim permis al spectatorilor la evenimentele sportive, in cadrul masurilor de limitare a raspandirii coronavirusului, a anuntat marti noul ministru ceh al sanatatii Roman Prymula, citat de cotidianul Mlada Fronta Dnes, transmite…

- Israelul va examina vaccinul dezvoltat de Rusia impotriva COVID-19 si va incepe negocieri pentru achizitionare daca se va dovedi un 'produs serios', a indicat miercuri ministrul sanatatii, Yuli Edelstein, potrivit Reuters citata de Agerpres. Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat marti ca Rusia…

- Statul Victoria, al doilea cel mai populat din Australia, a declarat duminica stare de dezastru si a impus o intedictie de circulatie pe timp de noapte in capitala Melbourne, in cadrul celor mai stricte restrictii adoptate pana in prezent pentru a tine sub control raspandirea COVID-19, transmite Reuters.…