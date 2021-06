Cehia își redeschide granițele pentru cetățenii UE, începând cu 21 iunie. Documentele necesare Guvernul Cehiei a anunțat ca frontierele țarii se vor redeschide pentru cetațeni europeni și sarbi, incepand cu data de 21 iunie. Republica ceha incepe sa-și revina dupa pandemia de coronavirus, dupa mai multe luni in care numarul de cazuri și de decese a fost foarte ridicat. Cei care vor sa calatoreasca in Cehia trebuie sa prezinte, totuși, un test negativ la Covid-19, o adeverința de vaccinare sau un act care atesta ca persoana a trecut deja prin boala. Masuri similare erau deja in vigoare pentru cetațenii germani, austrieci, croați, ungari, polonezi, slovaci și slovaci, dar urmeaza sa intre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

