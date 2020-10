Stiri pe aceeasi tema

- [caption id="attachment_36211" align="alignleft" width="300"] Vama Sculeni[/caption] Cetațenii Republciii Moldova, care pleaca in Romania pentru o perioada mai mica de trei zile (72 de ore), nu vor trebui sa stea in carantina 14 zile, daca prezinta testul negativ la COVID-19, efectuat cu cel mult 48…

- Daca vor sa stea mai mult de 3 zile, vor avea la dispoziție doua variante. Carantina 14 zile, in cazul in care doresc sa nu stea in carantina 14 zile, in a cincea zi vor avea posibilitatea de efectuare a testului, iar in cazul in care testul este negativ, la momentul primirii rezultatului vor putea…

- Șase persoane au fost ranite si patru au fost arestate in urma ultimului protest spontan de la Madrid. Politia spaniola a intervenit in forta dupa ce agentii au fost provocati de manifestanti, nemultumiti de restrictiile sanitare din Madrid.

- Cel putin zece oameni au murit intr-un incendiu izbucnit duminica la un centru de carantina si de tratare Covid-19 din orasul indian Vijayawada, au transmis autoritatile locale citate de Reuters, potrivit news.ro.Echipele de interventie au salvat aproximativ 20 de pacienti si personalul medical…

- Germania este una dintre tarile destul de permisive in aceste zile, insa de saptamana viitoare, cei care se intorc din "tinuturile de risc" trebuie obligatoriu sa se testeze de coronavirus. Astfel, Germania este prima tara care va face aceste teste obligatorii. Potrivit unei analize Deutsche…

- Caz mai putin obisnuit la Iasi, descris de Politia Rutiera cu umor pe Facebook. "Batran furios și iute! Polițiștilor rutieri nu le-a venit sa creada cand au vazut cine era la volanul unui autoturism prins cu viteza in localitate. Un șofer de 80 ani, prins și amendat de polițiștii ieșeni,…

- Legea privind instituirea unor masuri in domeniul sanatații publice in situații de risc epidemiologic și biologic a intrat in vigoare de marți, 21 iulie a.c., iar Prefectura Suceava a transmis, printr-un comunicat de presa, noile prevederi.Astfel, carantina persoanelor se instituie la ...

- Cine merge in celebra regiune spaniola Costa del Sol, situata in sudul Spaniei, trebuie sa poarte masca pe fața atat la plaja, cat și la piscina, atat timp cat nu inoata, potrivit publicației britanice The Telegraph.Amenda pentru cine nu respecta legea este de 100 de euro. Noile reguli au intrat in…