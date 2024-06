Elevii care deranjeaza orele vor putea fi duși in alta sala de clasa sub supravegherea unui cadru didactic, care le poate da diverse activitați, precum lectura suplimentara sau completarea de fișe de lucru, se arata in Statutul Elevului, pus in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Educației. De asemenea, este interzisa folosirea telefoanelor mobile in timpul orelor, in caz contrar acestea fiind confiscate și apoi restituite obligatoriu parinților in aceeași zi, potrivit aceluiași document.