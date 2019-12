Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ceh Andrej Babis a criticat luni raportul de audit întocmit de Comisia Europeana, care a confirmat ca acesta se afla într-un conflict de interese din cauza afacerilor sale, spunând ca o astfel de concluzie este "absurda", relateaza Mediafax citând site-ul…

- Peste 200.000 de persoane s-au strans, sambata, in centrul orasului Praga, pentru a cere demisia premierului miliardar Andrej Babis, acuzat de coruptie, informeaza AFP, conform news.ro. Fost comunist, populistul Babis se confrunta cu o serie de acuzatii de coruptie si o ancheta a Comisiei Europene privind…

- Aproximativ 250.000 de cehi s-au adunat sambata la Praga pentru a cere plecarea premierului miliardar Andrej Babis, pe care il acuza de coruptie. Protestul are loc in ajunul implinirii a 30 de ani de la Revolutia de catifea care a dus la caderea comunismului in fosta Cehoslovacie, relateaza Reuters…

- Peste 200.000 de persoane s-au strans, sambata, in centrul orasului Praga, pentru a cere demisia premierului miliardar Andrej Babis, acuzat de coruptie, informeaza AFP. Fost comunist, populistul Babis se confrunta cu o serie de acuzatii de coruptie si o ancheta a Comisiei Europene privind un posibil…

- Aproximativ 250.000 de oameni au participat astazi la o demonstrație la Praga impotriva premierului Andrej Babis, in ajunul implinirii a 30 de ani de la Revoluția de Catifea, transmite Europa Libera.

- Peste 100.000 de persoane sunt asteptate sa se adune sambata la Praga pentru o demonstratie impotriva premierului Andrej Babis, relateaza DPA potrivit Agerpres. Protestatarii cer ca Babis, fondatorul partidul populist ANO si unul dintre cei mai bogati oameni din tara, sa demisioneze. Manifestantii…

- Peste 500 de persoane au fost arestate incepand de vineri, de la debutul manifestatiilor impotriva puterii in Egipt, a transmis luni o organizatie neguvernamentala egipteana, citata de AFP, potrivit Agerpres."Conform celui mai nou bilant al nostru, 516 persoane au fost arestate incepand de…

- Procurorul general din Praga a suspendat cercetarile intr-un dosar penal impotriva premierului Andrej Babis, a unor membri ai familiei sale si altor cateva persoane, a indicat biroul procurorului vineri, potrivit Reuters. Ancheta privind acuzatiile de frauda legate de fondurile europene a reprezentat…