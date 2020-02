Cegeka: Tinerii ar trebui consiliati la alegerea facultatii, pentru a se orienta catre domenii unde se fac angajari, cum este IT-ul

Stiri pe aceeasi tema

- Partidele care doresc intr-adevar alegeri parlamentare anticipate ar trebui sa sustina motiunea de cenzura, declara la RFI presedintele UDMR, Kelemen Hunor. Formatiunea maghiara va sprijini demersul PSD, dupa ce Cabinetul Orban isi va asuma raspunderea pentru alegerea primarilor in doua tururi.Conform…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat, la RFI, ca toate partidele care au anuntat ca sustin alegerile anticipate ar trebui sa voteze motiunea de cenzura pe care PSD si UDMR o vor depune, dupa angajarea raspunderii Guvernului pe alegerea primarilor in doua tururi. Pana in prezent, doar PSD si UDMR au…

- Sistemul medical din Romania este in centrul unui scandal uriaș, dupa ce un programator IT din Predeal este acuzat ca lucra ca medic, prescriindu-le rețete și consultand pacienți, deși nu a urmat cursurile Facultații de Medicina.

- Parinții încearca de cele mai multe ori sa îi lase pe copii sa creada în Moșu, sa pastreze acea doza de inocența și de magie pentru cât mai mult timp. Așa ca darurile sunt ascunse bine și puse în papucii lasați la ușa sau sub bradul frumos decorat. Problema apare însa…

- Peste jumatate dintre companiile din Romania (54%) intenționeaza ca, in 2020, sa creasca numarul de angajați cu 11% in medie, potrivit Barometrului de HR realizat de PwC Romania. Cea mai mare cerere de noi angajați este in sectorul IT&C, urmat de industrie, auto și retail. Astfel, 91% dintre companiile…

- Contactat telefonic de redactorul ZiarMM.ro, pe subiectul salilor de curs proaspat zugravite in vopseluri pe baza de ulei, decanul Facultatii de Litere, Mirecea Farcas a declarant ca: “Profesorii sunt cei care nu vor sa faca ore pe strada Crisan. Studentii ar vrea”. Mai mult, acesta a precizat ca in…

- Se apropie Craciunul, mulți se gandesc sa adopte sau sa cumpere un animal de companie insa decizia de a aduce un animal de companie in casa nu ar trebui luata ușor – exista mulți factori de luat in considerare. Ești pregatit pentru responsabilitate sau nu este inca timpul potrivit pentru asta? Gandește-te…

- Ziarul Unirea Cum se ține Postul Craciunului in secolul XXI: Tinerii ar trebui sa „posteasca” de la rețelele de socializare Cum se ține Postul Craciunului in secolul XXI: Tinerii ar trebui sa „posteasca” de la rețelele de socializare A renunta de tot la internet, in epoca tehnologiei, pare o misiune…