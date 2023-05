Ceferiștii amenință cu grevă generală! Angajații se plâng de salariile mici și condițiile degradate de muncă Sute de angajați de la CFR Calatori amenința ca ies, luni, in strada, nemulțumiți de salarii și de faptul ca statul taie din banii companiei. Salariații spun ca deși legea prevedea creșterea salariilor de la 1 iulie, pana in prezent, nu exista un buget de venituri și cheltuieli, in condițiile in care este nevoie de […] The post Ceferiștii amenința cu greva generala! Angajații se plang de salariile mici și condițiile degradate de munca first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

