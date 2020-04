Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul de Urgența al FRF a avut o intalnire luni și a stabilit a dispus modificarea Regulamentului de Licențiare a cluburilor și de Fair-Play Financiar. Afectate de pandemia de coronavirus și de suspendarea meciurilor din Liga 1, cluburile primesc o mana de ajutor importanta din partea FRF. Pe langa…

- Comitetul de urgenta al FRF a operat cateva modificari in ceea ce priveste Regulamentul National de Licentiere a Cluburilor si de Fair-Play Financiar. Noile decizii vin in ajutorul cluburilor din primele doua ligi, printre acestea numarandu-se Dinamo, Astra sau Poli...

- Federatia Romana de Fotbal a suspendat, prin hotararea Comitetului de Urgenta de luni, criteriul privind obligativitatea achitarii datoriilor catre asigurarile sociale si autoritatile fiscale din procesul de licentiere pentru editia 2020-2021 a Ligii I si a II-a ca urmare a crizei provocate de pandemia…

- Comitetul de urgenta al FRF a decis anumite modificari in ceea ce priveste Regulamentul Nationale de Licentiere a Cluburilor si de Fair-Play Financiar, potrivit news.ro.Conform frf.ro, avand in vedere Ordonantele militare nr. 1 – 9, aplicabile pe timpul starii de urgenta, si luand in considerare…

- FC Dinamo a publicat, marti, pe site-ul oficial, in conformitate cu Regulamentul National de Licentiere a Cluburilor si de Fair-Play Financiar, ultimele informatii financiare auditate, potrivit news.ro.Potrivit acestora, clubul a inregistrat pierderi de peste noua milioane de lei la finalul…

- In conformitate cu dispozitiile art. 49 din Statutul Federatiei Romane de Fotbal, Comitetul de Urgenta compus din Razvan Burleanu -Presedinte FRF, Gino lorgulescu -Prim-vicepresedinte FRF, Octavian Goga – Vicepresedinte FRF, avand in vedere Decretul prezidential privind instituirea starii de urgenta…

- In conformitate cu dispozitiile art. 49 din Statutul Federatiei Romane de Fotbal, Comitetul de Urgenta compus din Razvan Burleanu – Presedinte, Gino Iorgulescu – Prim-vicepresedinte, Octavian Goga – Vicepresedinte, avand in vedere Decretul prezidențial privind instituirea starii de urgența pe teritoriul…

- Guvernul Romaniei a emis pe 18 martie doua Ordonanțe de Urgența, publicate vineri in Monitorul Oficial, iar o serie de masuri se aplica și cluburilor sportive. Printre masurile fiscale adoptate de Guvern pentru a sprijini societatea pe timpul pandemiei COVID-19 se regasesc și facilitați financiare in…