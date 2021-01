Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a apreciat joi drept "partial admisibila" plangerea depusa de Ucraina impotriva Rusiei dupa anexarea Crimeei in 2014, o decizie pe fond urmand sa intervina "la o data ulterioara", relateaza AFP, potrivit AGERPRES. Kievul acuza Moscova ca s-a facut…

- Procurorul general al Curții Penale Internaționale (CPI), Fatou Bensouda, a declarat vineri ca „o gama larga de comportamente care constituie crime de razboi și crime împotriva umanitații” au fost comise în Ucraina din 2014, potrivit AFP.Prezentând concluzia examinarii…

- Kremlinul a asigurat ca toate obligatiile asumate de Rusia prin tratatele internationale raman valabile si ca Moscova este in continuare deplin angajata fata de respectarea dreptului international. Insa noua lege provoaca ingrijorare in randul unor aparatori ai drepturilor omului in Rusia, unde sute…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat marti o lege care stabileste ca legislatia nationala a Rusiei prevaleaza în fata tratatelor internationale si deciziilor emise de organismele internationale în situatiile în care acestea intra în conflict cu prevederile Constitutiei,…

- Moscova este din nou condamnata la CEDO pentru „tratamente degradante” aplicate lui Aleksei Navalnîi.Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat din nou marti Rusia pentru „tratamente degradante” aplicate lui Aleksei Navalnîi, opozantul numarul…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat din nou Rusia, marti, pentru "tratamente degradante" aplicate lui Aleksei Navalnii, principalul opozant al Kremlinului, relateaza AFP.Victima la sfarsitul lunii august a unei otraviri a carei responsabilitate el o atribuie Kremlinului,…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat din nou Rusia, marti, cu privire la ”tratamente degradante” la care l-a supus pe Aleksei Navalnii, opozantul numarul lui al presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza AFP, potrivit news.ro.Victima, la sfarsitul lui august, a unei otraviri…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat din nou Rusia, marti, pentru "tratamente degradante" aplicate lui Aleksei Navalnii, principalul opozant al Kremlinului, relateaza AFP. Victima la sfarsitul lunii august a unei otraviri a carei responsabilitate el o atribuie Kremlinului, Aleksei…