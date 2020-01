Potrivit CEDO, al doilea proces, desfasurat in perioada martie 2009 - decembrie 2010, a incalcat prevederile Conventiei europene a drepturilor omului privind dreptul la un proces echitabil intrucat apararii i-a fost refuzat dreptul de a "interoga martori si de a comunica rapoarte de expertiza si elemente de disculpare importante".



Mai mult, acuzatii au fost "tinuti intr-o cusca de sticla", masura care nu a fost motivata "nici de ratiuni de securitate si nici de necesitatea de a mentine ordinea in sala de judecata", noteaza CEDO, potrivit stiripesurse.ro.



Arestat in 2003,…