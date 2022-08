Stiri pe aceeasi tema

- USR a transmis un comunicat de presa, miercuri, 17 august, in care susține ca ministrul PSD al Sanatații, Alexandru Rafila, trimis in luna mai, „in mare secret”, un memorandum prin care Guvernul Romaniei a acordat suma de 21 de milioane de euro pentru consultanța catre Organizația Mondiala a Sanatații,…

- Coinzix, un crypto exchange romanesc dedicat atat investitorilor la inceput de drum, cat si traderilor din piata criptomonedelor, a atras o investitie de 300.000 de dolari din partea Legion Ventures, cel mai mare fond de investitii in criptomonede din Europa de Est. Crypto exchange-ul va investi, in…

- Potrivit fondatorului grupului de firme EXONIA Iasi, Tiberiu Stoian, crizele aduc si oportunitati, el afirmand ca, in plina pandemie, fabrica de sacose biodegradabile Exonia a avut in anul 2021 o cifra de afaceri de 24 milioane de lei, fata de 11 milioane de lei in anul anterior. Totodata, profitul…

- Compania turca Superlit, parte a grupului Karamanci Holding, producator și distribuitor de tuburi și țevi la nivel mondial, din Europa pana in Africa și din America pana in Asia și Australia, a scos la vanzare echipamentele de producție din Romania, la un preț total minim de 1,3 milioane euro, catre…

- Compania franceza Alstom, care asigura mentenanta metroului bucurestean, ia in considerare suspendarea progresiva a serviciilor de mentenanta a flotei de metrou in luna iulie, daca Metrorex nu achita facturile restante, a caror valoare totala este echivalenta unui an de servicii prestate. Presedintele…

- ”CEC Bank a acordat grupului industrial RAAL din Bistrita, unicul producator de sisteme de racire local si unul dintre principalii exportatori romani, o finantare de 5 milioane de euro pentru sustinerea activitatii curente, cu garantie emisa de EximBank, in cadrul schemei de ajutor de stat COVID 19,…

- Voucherele de vacanta emise anterior, utilizabile pana la 30 iunie 2022 Foto: Arhiva. Voucherele de vacanta emise în anii precedenti mai pot fi utilizate pentru rezervari pâna la 30 iunie 2022, a anuntat miercuri Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism. În…