Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Electorala Centrala anunța ca la alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023 vor fi deschise 1 958 de secții de votare. Cele mai multe secții de votare se gasesc in circumscripțiile electorale: Chișinau nr. 1, care cuprinde sectoarele și suburbiile capitalei – 305; Orhei– 83; Ungheni– 78;…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a aprobat modelul buletinului de vot care este folosit la alegerea primarilor și a consilierilor in cadrul alegerilor locale generale. Acestea se vor tipari pe hartie opaca (mata) și se vor distinge dupa culoare, transmite Jurnal.md . Astfel, pentru alegerea primarului…

- De la inceputul perioadei electorale, peste 80 de observatori naționali și internaționali au fost acreditați de Comisia Electorala Centrala (CEC) pentru monitorizarea alegerilor locale generale din 5 noiembrie curent, informeaza MOLDPRES . Astfel, potrivit CEC, din numarul total de observatori, 75 sunt…

- Sondajele de opinie privind preferințele politice ale alegatorilor, efectuate in perioada electorala, vor fi autorizate de catre Comisia Electorala Centrala (CEC). Astfel, potrivit CEC, cererile pentru autorizarea sondajelor de opinie pot fi depuse cel tarziu cu 10 zile inainte de ziua alegerilor, scrie…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a anunțat ca a acreditat primii observatori internaționali pentru monitorizarea alegerilor locale generale din data de 5 noiembrie 2023. Este vorba despre doi observatori internaționali din partea Ambasadei Republicii Cehe in Republica Moldova, noteaza Noi.md. Termenul-limita…

- Comisia Electorala Centrala a aprobat, in cadrul ședinței de astazi, Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfașurare a alegerilor locale generale din data de 5 noiembrie 2023. Documentul stabilește acțiunile ce urmeaza a fi intreprinse pentru organizarea alegerilor…

- Comisia Electorala Centrala informeaza alegatorii despre unele condiții speciale de exercitare a dreptului de vot in cadrul alegerilor locale generale din 5 noiembrie 2023. Codul electoral prevede ca dreptul de vot se exercita in localitatea in care alegatorul iși are domiciliul. In cazul in care alegatorul…