Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a intentat un al treilea proces Universitatii Babes - Bolyai, privind teza sa de doctorat, pe rolul Tribunalului Bucuresti fiind inregistrata, luni, solicitarea secretarului general al PNL privind anularea hotararii Comisiei de etica a universitatii, in care se afirma…

- Rasturnare de situație! Valentin Ceaușescu, fiul lui Nicolae Ceaușescu, și Mircea Oprean, ginerele fostului dictator, fac pasul inapoi.Mai precis, urmașii fostului dictator comunist au decis sa faca pasul in spate in privința acțiunii declanșate impotriva... Citește AICI ce RASTURNARE DE SITUAȚIE a…

- Trei profesori universitari, unul dintre ei nascut in Botoșani, au muncit ani de zile pentru a ajunge la recunoașterea conferita de Oficiul de Stat pentru Invenții și Marci. Din nefericire, unul dintre ei nu a mai apucat sa se bucure de rezultatul muncii sale.

- Pe data de 26 ianuarie 1918 se nastea fostul presedinte al Republici Socialiste Romania, Nicolae Ceausescu, decedat in decembrie 1989. Ce alte evenimente au mai avut loc in istorie in data de 26 decembrie. 1340: Regele Eduard al III lea al Angliei se declara rege al Frantei la inceputul Razboiului de…

- Ioan Mircea Oprean a fost ginerele ultimului dictator comunist al Romaniei vreme de mai bine de un sfert de veac. El a fost casatorit cu Zoia, fiica Elenei și a lui Nicolae Ceaușescu, timp de 26 de ani și poarta și astazi verigheta care a consfințit candva unirea destinelor lor. La 105 ani de la […]…

- Judecator sindic este Cristina Ivanov Costache, de la Sectia a VII a Civila a Tribunalului Bucuresti. Cunoscuta firma Habitat si Ambient SA, cu sediul in Bucuresti, avandu l ca asociat pe omul de afaceri Valentin Gheorghe Ionescu, condamnat definitiv in Dosarul Retrocedarilor din Constanta, a intrat…

- Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura CCINA Constanta, prin Centrul PATLIB Constanta si Enterprise Europe Network, in colaborare cu Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci Bucuresti OSIM a organizat, joi, 8 decembrie 2022, a XVIII a editie a Festivitatii "Trofeul Creativitatii la Constanta".In…

- Finanțatorul FCSB, Gigi Becali, a lansat noi declarații șocante. Latifundiarul din Pipera a spus ca nu vrea sa lase echipa monștenire fetelor și ca este dispus sa renunțe la FCSB pentru 20 milioane de euro.