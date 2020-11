Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca ceața reduce vizibilitatea in trafic sub 200 metri și, izolat, sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din județele Maramureș, Salaj, Cluj, Satu Mare, Bistrița-Nasaud, Alba, Brașov, Mureș, Harghita și Sibiu. Conducatorii…

- Meteorologii au emis marti seara noi avertizari Cod galben de ceata si vizibilitate redusa valabile in urmatoarele ore in zone si localitati din noua judete, anunța AGERPRES.Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana miercuri la ora 2:30, in zona joasa a judetelor Cluj,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe numeroase artere rutiere importante din țara, circulația auto se desfașoara in condiții de ceața densa. Fenomenul este prezent pe drumuri naționale din județele Arad, Bihor, Hunedoara, Alba, Brașov, Mureș, Harghita,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis marti dimineata mai multe avertizari Cod galben de ceata si vizibilitate redusa, valabile in urmatoarele ore in 13 judete din regiunea Transilvaniei. Potrivit meteorologilor, pana la ora 10:00, in zona joasa a judetelor Alba, Brasov, Mures, Sibiu…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, azi, o atentionare COD GALBEN de inundatii pe rauri din 25 de judete, inclusiv pe afluenții Someșului din sectorul aval Dej. CODUL GALBEN de inundatii vizeaza judetele Maramures, Satu Mare, Bistrita-Nasaud, Cluj, Salaj, Harghita,…

- Codul galben este valabil in intervalul 20.08.2020 ora 12:00 – 21.08.2020 ora 09:00. Astfel vor fi scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri pe unele rauri din bazinele hidrografice cu posibile…

- Ministerul Afacerilor Externe a precizat ca, in seara zilei de 14 august, autoritațile sarbe au publicat o noua decizie pentru revizuirea condițiilor de intrare și tranzit in Republica Serbia pentru cetațenii straini provenind din Romania, Bulgaria, Croația și Macedonia de Nord. Conform noilor prevederi,…