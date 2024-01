Stiri pe aceeasi tema

- Ceasul Apocalipsei ramane setat la 90 de secunde de miezul noptii. Organizația The Bulletin Of The Atomic Scientists a anuntat marti, prin reprezentanții sai, ca a pastrat setarea ceasului simbolic al sfarsitului lumii la 90 de secunde de miezul noptii, la fel ca anul trecut, avertizand ca amenintarea…

- Evolutia ghetarilor, a padurilor si a solurilor din regiunea Cercului Arctic are o influenta foarte puternica asupra viitorului climatic al Pamantului, insa inghetarea cooperarii stiintifice cu Rusia dupa invadarea Ucrainei agraveaza o lipsa de date care era deja ingrijoratoare pentru activitatea climatologilor,…

- In caz de razboi nuclear, la inceputul Razboiului Rece, Romania ar fi fost vizata de 26 de lovituri, potrivit documentelor oficiale declasificate in 2015.Lista declasificata a țintelor nucleare americane din 1956, publicata de Arhivele Securitații Naționale, cuprinde 1.100 de locații din Europa de…

- Amploarea exercitiilor NATO Steadfast Defender 2024 marcheaza o „intoarcere irevocabila” a aliantei la manevrele Razboiului Rece, a declarat ministrul adjunct de externe al Rusiei, Aleksandr Grusko, pentru agentia de presa RIA, relateaza observatornews.ro .

- Anul care va incepe peste cateva zile va fi unul de cotitura, caci dupa 2 ani de pandemie (nu-i așa ca aproape ați uitat ca doar cu un an in urma erați „responsabili” și „aratați ca va pasa”?) și un an de razboi in estul Europei, 2023 va veni sa pecetluiasca schimbarile incepute. Voi incerca sa vi-l…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Israel: UPDATE 23 decembrie, ora 07.07 – Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) au anuntat ca au demolat o retea de tuneluri in zona Issa din sudul orasului Gaza, conform CNN. Reteaua a servit drept…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a transmis duminica presedintelui rus Vladimir Putin ”nemultumirea” sa fata de votul Rusiei in Consiliul de Securitate al ONU in favoarea unei incetari a focului intre Israel si Hamas in Fasia Gaza, relateaza agențiile de presa internaționale. ”Premierul si-a…

- O drona ucraineana s-a prabusit joi peste un depozit de stocare a deseurilor nucleare la centrala atomoelectrica Kursk in partea de vest a Rusiei, a sustinut sambata Ministerul rus de Externe, potrivit Reuters.