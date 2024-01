Ceasul Apocalipsei: cât de aproape se află omenirea de distrugerea sa totală Omenirea se afla intr-o stare de pericol iminent, care este reflectata de Ceasul Apocalipsei. Potrivit specialiștilor de la Bulletin of the Atomic Scientists, cei care regleaza poziția acestui ceas simbolic, suntem la doar 90 de secunde de miezul nopții, adica de distrugerea totala a omenirii. Ceea ce indica un „nivel continuu și fara precedent de pericol„. Amenințari persistente Anul trecut, Ceasul Apocalipsei a fost la fel de aproape de miezul nopții, la 90 de secunde, ca niciodata inainte, iar aceasta alegere a fost in mare masura determinata de pericolul reprezentat de razboiul dintre Ucraina… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german al Apararii Boris Pistorius avertizeaza intr-un interviu acordat cotidianului Der Tagesspiegel ca statele membre ale Uniunii Europene (UE) este necesar sa se pregateasca in vederea unui razboi cu Rusia si si-a exprimat ingrijorarea fata de o extindere a Razboiului din Ucraina. Fostul…

- UPDATE Cel putin 18 civili au fost uciși și peste 130 au fost raniți, in atacul de vineri al Rusiei asupra unor orașe ucrainene importante. Rusia a declansat, vineri, unul dintre cele mai mari atacuri cu rachete asupra Ucrainei din razboiul de pana acum. 16 civili au murit și cel puțin 97 au fost raniți,…

- Aproximativ 5.000 de containere cu artilerie si echipamente militare care vor fi folosite in razboiul din Ucraina au fost transferate de Coreea de Nord catre Rusia, a declarat vineri ministrul apararii sud-coreean, Shin Won-sik.

- Delegația Conservative Friends of Ukraine la Washington DC condusa de deputatul Jack Lopresti s-a luptat pentru a convinge congresmenii republicani sa nu lase Ucraina la greu.Deputatul Jack Lopresti, președintele Conservative Friends of Ukraine care a condus delegația de parlamentari tory la Washington…

- Europa are o fereastra de timp de numai 5 pana la 8 ani pentru a-si creste capacitatea de aparare, inclusiv cea a industriei militare, in timp ce SUA se reorienteaza tot mai mult catre regiunea Indo-Pacifica, a estimat ministrul german al apararii Boris Pistorius intr-un interviu acordat publicatiei…

- In timp ce in exterior iși exprima sprijinul total pentru Ucraina, in spatele ușilor inchise de la Berlin și Washington se pun la cale planuri pentru a forța Ucraina sa poarte discuții cu Rusia pentru a ingheța razboiul pe actualele linii de front, noteaza ziarul german BILD. Ministrul lituanian…

- Am cerut ca drepturile lor la credința și viața sa fie respectate chiar daca Ucraina este o țara in razboi. Eu nu sunt pro Rusia, am condamnat ferm și condamn in continuare crimele comise de Kremlin la ordinul lui Putin, un dictator fara mila și respect pentru cei vii. Nu veți gasi lipici ca sa imi…

- Eurodeputatul Eugen Tomac a precizat intr-o intervenție pentru B1 TV ca Austria trebuie anchetata de Comisia Europeana. Modul in care Austria eludeaza sancțiunile economice impotriva Federației Ruse constituie infracțiune, atrage atenția Tomac. Acesta a precizat ca Austria in loc sa iși diminueze cooperarea…