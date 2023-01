Ceartă violentă între frați care s-a lăsat cu dublă crimă O crima dubla a avut loc la Bran, in satul brașovean Șimon, iar primele date arata ca ar fi fost vorba despre o cearta intre frați. In urma conflictului, fratele și cumnata atacatorului au decedat, conform newsbv.ro . Barbatul care a decedat avea 38 de ani și lucra la SMURD , punctul de lucru de la Moieciu. Se casatorise anul trecut. Atat el, cat și soția lui, au fost descoperiți morți in casa de tatal acestuia. Potrivit unor surse neoficiale, victimele aveau capetele zdrobite, posibil lovite cu toporul. Reprezentanți ai Parchetului și Poliția Stațiunii Bran se afla la fața locului. The post Cearta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 38 de ani, angajat al ISU, si sotia sa au fost gasiti morti luni dimineata in casa din localitatea Simon, comuna Bran, informeaza publicatia locala News Brasov. Cei doi au fost gasiti fara suflare de o ruda. Cumnata barbatului, sesizata de colegii de serviciu ai pompierului, s-a…

- Dubla crima descoperita la Bran, județul Brașov. Un barbat, pompier la SMURD Moieciu și soția sa au fost gasiți morți in locuința din satul Șimon, luni dimineața. Colegii barbatului au alertat familia dupa ce acesta nu a sosit la serviciu. O ruda i-a descoperit fara viața. Criminaliștii fac cercetari…

- Reprezentanți ai Parchetului și Poliția Stațiunii Bran se afla la fața locului.Din primele informații, barbatul care a decedat avea 38 de ani. Acesta se pare ca lucra la SMURD, punctul de lucru de la Moieciu și se casatorise anul trecut. Au fost descoperiți morți acasa de tatal acestuia.Potrivit unor…

- Dubla crima la Bran!? Tragedia s-a petrecut in satul Șimon. Se pare ca a fost o altercație intre frați. In urma conflictului, fratele și cumnata atacatorului au decedat. Reprezentanți ai Parchetului și Poliția Stațiunii Bran se afla la fața locului. Barbatul care a decedat avea 38 de ani. Lucra la SMURD,…

- Polițiștii din Dolj cauta un tanar cu probleme psihice care și-a omorat prietenul cu o drujba. Este vorba mai exact de Ștefanița Marcel, care este cunoscut drept Fane Macarena. Acesta a disparut dupa comiterea faptei, fiind cautat in zona dintre Bechet-Dabuleni-Damian-Ostroveni. Crima a avut loc chiar…

- O cearta violenta intre doi romani beti s-a lasat cu o tentativa de crima. Un tanar de 34 de ani a fost impuscat in cap de un conational de 52 de ani, dupa o cearta la betie. Tanarul se zbate intre viata si moarte, fiind transportat la spital in stare grava, in timp ce agresorul a fost retinut de politisti.…

- Apar noi detalii cutremuratoare dupa dubla crima din Teleorman care a venit la puțin timp dupa o tragedie asemanatoare. Mama adolescentei in varsta de 16, ucisa alaturi de iubitul sau (18 ani), intr-un sat din Teleorman, a dezvaluit ca fiica ei ar fi fost insarcinata. „Fata ii trimisese la o prietena…