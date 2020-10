Ceartă pe căldura din bloc Furnizarea caldurii in blocurile din Craiova a iscat si la acest inceput de sezon rece discutii aprinse intre locatari. Unii dintre proprietari vor sa aiba apartamentele incalzite. Altii nici nu se gandesc sa-si incalzeasca locuintele pe motiv ca isi incarca facturile la intretinere. Astfel de discutii s-au iscat si in blocul E17 din cartierul craiovean Rovine. Aici, unii dintre proprietarii care au centrale de apartament se impotrivesc furnizarii caldurii. Motivul, furnizarea caldurii inseamna facturi mai scumpe, deoarece si centralistii platesc caldura pe partile comune. De cealalta parte, locatarii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Caz terifiant in Capitala. O minora de 16 ani a fost omorita cu singe rece de iubitul ei, un tinar de 18 ani. Gelozia ar fi fost motivul care l-a determinat pe iubitul fetei sa recurga la acest gest necugetat. Intr-un moment de furie, baiatul a injunghiat adolescenta cu un cutit de bucatarie. "Intre…

- Dupa o insolventa prelungita, incepand cu anul 2015, ca urmare a cererii depuse de Complexul Energetic Oltenia, creditor care a invocat o creanta de 277.125.559,94 de lei, Termo este in pragul unui nou sezon rece. Furnizorul de caldura al orasului a pornit si in acest an motoarele cu cateva poticneli…

- COMUNICAT DE PRESA Compania de Apa Targoviste Dambovita SA va informeaza ca se intrerupe furnizarea apei potabile in 3 comune din judet, deoarece se vor efectua lucrari de igienizare periodica a bazinului de inmagazinare apa potabila. Intreruperea furnizarii apei se va face dupa programul urmator: in…

- Avand in vedere scaderea temperaturilor exterioare, vineri 16.10.2020 incepand cu orele 08.00, TERMO CALOR CONFORT S.A. va incepe furnizarea agentului termic pentru incalzirea locuințelor. In funcție de evoluția temperaturilor exterioare in urmatoarele zile, temperatura de livrare a agentului termic…

- Termo Craiova incepe de saptamana viitoare probele la cald. Insitutiile si asociatiile de proprietari beneficiaza de caldura, in aceasta perioada, doar la cerere. Termo Craiova anunta ca, in noaptea de 14 spre 15 octombrie 2020, ora 19, vor incepe probele la cald. Probele incep pentru consumatorii de…

- Craiovenii din cartierul craiovean Romanesti au stat, ieri, la rand la vot la sectiile amenajate la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto. Oamenii au spus ca au iesit la urne ca politicienii sa se tina de promisiuni si sa faca investitii si la periferiile orasului. In cartierul Romanesti, locuitorii…

- Tribunalul Cluj a condamnat-o pe Sonia Maria Alb la 23 de ani si trei luni de inchisoare pentru violenta in familie sub forma omorului calificat, violenta in familie sub forma lovirii, in modalitatea participatiei improprii si relele tratamente aplicate minorului. Hotararea instantei, publicata marți,…

- Sute de craioveni au renuntat si in acest an la sistemul centralizat de incalzire. Termo, furnizorul de caldura a mai pierdut pana in acest moment 900 de abonati. In fapt, chiar operatorul local s-a aratat mult mai indulgent cu proprietarii care au solicitat debransarea. Au primit acceptul de a se debransa…