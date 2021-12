Cearta la Parcul Arheologic din Constanta. Un grup de persoane a incercat sa forteze intrarea la Targul de Craciun

Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de femei și barbați s-a incaierat, vineri seara, cu forțele de ordine la intrarea in parcul arheologic din Constanța, unde se desfașoara Targul de Craciun, in incercarea de a intra fara certificat verde.

- Un scandal a avut loc, vineri seara, in Targul de Craciun din municipiul Constanta, dupa ce mai multe persoane au incercat sa forteze accesul in interior, desi nu aveau certificatul verde, care le-ar fi permis sa intre, jandarmii intervenind si reusind sa restabileasca ordinea.

- Cand se deschide Targul de Craciun de la Alba Iulia. Patinoar și casuțe pe latura de vest, bradul artificial in Piața Cetații Reprezentanții Primariei Alba Iulia vor deschide Targul de Craciun din acest an luni, 6 decembrie. Pe Latura de Vest a Cetații Alba Carolina, va fi montat un brad de 8 metri,…

- Primaria Capitalei a anuntat noi reguli mde la Targul de Craciun din Piata Universitatii, reglementate printr-o hotarare emisa de catre Guvern. Prin urmare, de sambata, capacitatea evenimentului Bucharest Christmas Market din Piata Universitatii este limitata la 1.000 de persoane simultan, iar programul…

- Pentru a se bucura de atmosfera sarbatorilor de iarna, bucureștenii, și nu numai, sunt nerabdatori sa inceapa Targul de Craciun din capitala. In acest an, Targul de Craciun va incepe pe 26 noiembrie, in Piața Universitații.

- Este deja cunoscut faptul ca Targul de Craciun 2021 de la Cluj-Napoca nu va fi oprit din pricina situației epidemiologice actuale. Așadar, in acest an evenimentul va fi organizat in perioada 26 noiembrie - 31 decembrie.Targul de Craciun 2021 la Cluj-Napoca. Ce surpriza ii așteapta pe clujeni?46 de casuțe…

