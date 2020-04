Cealaltă față a pandemiei: Cu depozitele pline, zeci de tancuri petroliere așteaptă în rada porturilor Europei Zeci de tancuri petroliere umplute cu combustibili (benzine și cherosen), sunt ancorate in apropiere de marile hub-uri pentru depozitarea produselor petroliere din Europa, neputand sa descarce din cauza ca facilitatile terestre de depozitare sunt la capacitate maxima, pe fondul prabusirii cererii ca urmare a crizei coronavirusului, transmite Reuters, preluat de Adevarul. Conform calculelor Reuters, o The post Cealalta fața a pandemiei: Cu depozitele pline, zeci de tancuri petroliere așteapta in rada porturilor Europei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online -… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a precizat ca Romania se indreapta spre varful pandemiei de 20 mii de cazuri, adaugand astfel ca se cauta spații pentru a se relaxa situația din spitalele. Tataru a anunțat ca dupa ce țara noastra va trece de varful pandemiei, toate spitalele vor deveni COVID-19.

