Infuzia de ghimbir in combinație cu scoțișoara/miere/cardamom este un deliciu pentru zilele de Craciun. Dar aceasta infuzie, bogata in nutrienți valoroși, ne ajuta in aceste zile cu mese imbelșugate sa combatem tulburarile digestive și in plus sa scapam de kilogramele adunate peste greutatea normala. Ghimbirul, de fapt rizomul plantei, poate fi consumat crud, ras și amestecat cu diferite condimente, fiert, sub forma de infuzie, sau prajit, in asezonarea diferitelor mancaruri. Ghimbirul a fost denumit „aurul din bucatarie. Rizomul de ghimbir conține mulți nutrienți valoroși care combat oboseala,…