Stiri pe aceeasi tema

Organismul omenesc este unul dintre cele mai complicate sisteme. Adesea nici nu conștientizam de ce suntem in stare.

Culoarea pielii poate spune foarte multe despre anumite afectiuni ale unor organe din corp de aceea este important sa stiti unele semne. Spre exemplu cele mai evidente sunt modificare consistentei pielii in bolile de ficat, in unele boli pulmonare, sau in afectiunile tiroidei.

Una dintre plantele cu beneficii de necontestat in procesele de slabire este gheara diavolului. Totodata, aceasta planta si-a dovedit eficienta in calmarea inflamatiilor și a durerilor musculare și articulare, dar și in alte probleme de funcționalitate articulara degenerativa.

Ca rezultat al societății moderne, majoritatea dintre noi ducem stiluri de viața nesanatoase, traim in medii poluate, consumam alimente procesate și nesanatoase, depașim cu mult programul de munca și traim sub stres constant.

De acum inainte, toti ar trebui sa ne bucuram de puterile vindecatoare ale acestei combinatii miraculoase.

Cimbrul este o planta nativa din regiunea mediteraneana și din sudul Europei, care a fost utilizata in mod tradițional ca remediu domestic, in cazul problemelor toracice și problemelor respiratorii, cum ar fi gripa, congestia in piept, racelile comune, tusea, bronșita, etc.

Din pacate, in ultimul timp, tot mai mulți oameni se imbolnavesc, deoarece duc un stil de viața nesanatos.

Tiroida are un rol important pentru metabolism. Fiecare celula din organism are un hormon cu recepție tiroidiana.