Ceai de ceapa cu nuci. Cele mai bune ceaiuri pentru tuse! Ceapa contine antioxidanti si vitamine care stimuleaza imunitatea, precum si substante care decongestioneaza caile respiratorii. Desi ceapa nu ajuta la tratarea gripelor, racelilor si infectiilor virale, ceaiul de ceapa are proprietati hidratante, antiinflamatorii si antivirale. De asemenea, nucile sunt bogate in proteine, grasimi sanatoase, fibre, antioxidanti, vitamine (A, B, C, E si P) si minerale (calciu, potasiu, sodiu, magneziu, fosfor, sulf, fier, zinc, iod etc.). Cojile de nuca sunt benefice impotriva tusei. Va recomandam mai jos cateva retete de ceai de ceapa, in diverse… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- Orezul este unul dintre cele mai utilizate alimente in perioada postului. Este hranitor, gustos și se poate prepara rapid, in nenumarate feluri. Unul dintre cele mai delicioase și la indemana feluri de mancare de post este, fara doar sau poate, pilaful cu legume. O mai țineți minte pe celebra doamna…

- Din acest motiv, exista multe persoane care evita sa manânce fasole, deși le place și se afla pe lista alimentelor preferate. Cum sa prepari ciorba de fasole pentru a nu avea probleme la stomac? Iata câteva trucuri spuse de un chef bucatar! Ciorba de fasole. Ingrediente…

- Cartofii dulci sunt buni pentru sanatate? Nutritionistul Gianluca Mech explica Cartofii dulci sunt legume radacinoase cultivate pe intreg globul. Se pot gasi intr-o varietate de culori, cum ar fi portocaliu sau mov, si sunt extrem de bogati in vitamine, minerale, antioxidanti si fibre. Sunt gustosi…

- Ingrediente: 2-3 cartofi (in functie de dimensiuni), 500 g mezeluri, 150 g cascaval, 200 ml bulion/smantana/lapte, 8 oua, ceapa si ardei gras dupa dorinta, sare, piper, unt pt uns tava Mod de preparare: Curatam cartofii si ii feliem subtiri ca pentru chipsuri. Feliile le punem in apa rece sa mai eliminam…

- Supa crema de legume este o optiune ideala pentru o masa savuroasa si rapida. Iata 10 retete simple pe care le poti prepara pentru toata familia. Aici gasesti o colectie de supe si ciorbe delicioase. 1. Supa crema de legume si ardei copt Ingrediente Supa crema de legume si ardei copt (pentru 2 portii)…

- Ardei umpluti cu orez si ciuperci. Reteta de post Mod de pregatire Ardei umpluti cu orez si ciuperci Ardeii se spala, se taie un capacel, in jurul coditei, se scot semintele si se curata bine in interior. Se oparesc 10 minute in apa clocotita si se lasa apoi la scurs. Ceapa si morcovul taiate marunt…

- Cu o aroma puternica, friptura de porc este perfecta pentru mesele festive. Ingrediente: 800 g pulpa de porc, feliata subtire (6 bucati) 55 g unt 60 ml sos de soia 7-8 fire de ceapa verde 2 catei de usturoi sare piper …

- Friptura de porc este nelipsita de pe masa de Craciun. Sigur ai preparat-o in nenumarate feluri de-a lungul anilor, dar nu strica sa incerci și aceasta rețeta. Ingrediente: Pentru marinada: 1 pahar de bere 1 lingurița de sare piper -1 ceapa -1 crengura mica rozmarin -1 bucata cotlet fara os de -1 kg…