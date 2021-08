Stiri pe aceeasi tema

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Targu Mures a fost sesizata, vineri, cu privire la o asociatie care ar fi adunat peste 2 milioane de dolari din mai multe judete, pentru ca un copil in varsta de 4 ani sa fie supus unui tratament…

- Alexandru Panisoara de la Asociatia pentru Dreptul Urbanismului a depus o plangere penala pe numele primarului Capitalei, Nicușor Dan, la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT). „Am depus denunț privind infracțiunea de abuz in serviciu, abuz de putere…

- Procurorii DIICOT au dispus retinerea a 23 de persoane, suspectate de contrabanda cu tigari si spalare de bani, in dosarul care vizeaza o grupare transfrontaliera. S-a pus sechestru pe 622 de autovehicule, 357 de terenuri si 50 de imobile. ”La data de 14.07.2021, procurorii Directiei de Investigare…

- Procurorii DIICOT au dispus retinerea a 23 de persoane, suspectate de contrabanda cu tigari si spalare de bani, in dosarul care vizeaza o grupare transfrontaliera. S-a pus sechestru pe 622 de autovehicule, 357 de terenuri si 50 de imobile. ”La data de 14.07.2021, procurorii Directiei de Investigare…

- Polițiștii și procurorii au descins, marți, la adrese din Arad si din alte 8 judete, pentru destructurarea unui grup infractional organizat, format din circa 100 de persoane, specializat in contrabanda cu tigarete si spalare de bani. Mai mulți polițiști sunt implicați. Procurorii Direcției de Investigare…

- Guvernul a aprobat joi suplimentarea numarului maxim de posturi pentru Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) cu 11 posturi de procuror, 45 posturi de specialist si 40 de posturi de personal auxiliar de specialitate, economic si administrativ, rezultand…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, suplimentarea cu 96 a numarului maxim de posturi pentru Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, a informat Ministerul Justitiei.

- Procurorii de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT), Serviciul Teritorial Suceava, au acționat, miercuri dimineața, intr-un dosar de proxenetism și trafic de minori, in cadrul mai multor percheziții derulate in cea mai mare parte in comunitatea…