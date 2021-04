Cea mai veche manastire de maici din Moldova s-a redeschis dupa 200 de ani. Lacasul se afla in jurul primei ctitorii a lui Stefan cel Mare

Cea mai veche manastire de maici din Moldova a fost redeschisa duminica, la Patrauti, in Suceava, dupa 200 de ani, in jurul primei ctitorii a lui Stefan cel Mare. Sute de oameni s-au adunat duminica in curtea monumentului UNESCO, aflat acum in restaurare, pentru a o intampina pe noua stareta a manastirii care a fost intronata in cursul unei slujbe religioase conduse de Preafericitul Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor. Noua obste este formata la inceput din trei calugarite venite de la Manastirea Sucevita si vor fi conduse de stareta Maica Alexandra Badragan.…