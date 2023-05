Stiri pe aceeasi tema

- Un milion de volume, intre care 3000 de titluri noi, multe la preturi reduse, 400 de lansari de carte cu autori iubiti și dezbateri, zeci de evenimente pentru copii si nu numai. Sunt cifrele Salonului Internațional de Carte Bookfest, care s-a deshis miercuri, la Romexpo.

- Casa de Licitații A10 by Artmark participa, pentru prima data, la Salonul Internațional de Carte Bookfest – un eveniment de referința pentru iubitorii de literatura și colecționarii de carte. Noutatea celei de-a XVI-a ediții, care se va desfașura in perioada 24-28 mai, o reprezinta colecția de carte…

- Salonul International de Carte Bookfest 2023 iși deschide porțile, miercuri, la Romexpo. Autori autohtoni consacrați, printre care Andrei Plesu și Gabriel Liiceanu, dar și fostul președinte Emil Constantinescu, vin cu noutați.

- Expozitia multimedia „Patrimoniul lui Ivan Patzaichin”, ce reviziteaza fragmente din parcursul marelui campion olimpic si mondial la canoe, va fi deschisa pe 24 mai, la Sala Tancred Banateanu a Muzeului National al Taranului Roman, anunta Asociatia Ivan Patzaichin - Mila 23, potrivit news.ro.Expozitia…

- Biserica de piatra din Streisangeorgiu (orașul Calan, județul Hunedoara) se numara printre cele mai vechi astfel de monumente din Romania, insa starea in care se afla a starnit controverse.

- Gigantul din Israel care a intrat pe piața din Romania. A cumparat o firma romaneasca veche de 97 de ani. Celebrul producator roman de dresuri Adesgo, care are o istorie de aproape 100 ani a fost cumparat de oameni de afaceri israelieni. Israelienii au intrat pe piața din Romania. Ce companie veche…

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Poeziei va prezentam un subiect de pe plan național, pentru care se lupta comunitatea culturala din Targoviște. Se pregatește dosarul... The post Vor sa includa romanța romaneasca in UNESCO appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Volei Alba Blaj s-a impus clar in fața CSM Targoviște in semifinala romaneasca a cupei CEV CS Volei Alba Blaj s-a impus clar in deplasare in fața celor de la CSM Targoviște, 3-0 (25-15, 25-18, 25-22), in turul penultimului act din Cupa CEV. Meciul a durat o ora și 23 de minute, gazdele incepand curajos…