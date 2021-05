Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe biserici din Craiova si-au sarbatorit hramul vineri, de praznicul Sfintilor Imparati Constantin si Elena, printre acestea aflandu-se atat biserici vechi, ridicate in urma cu cateva sute de ani, cat si altele mai noi, construite in secolul trecut.

- De sarbatoarea Sfintilor Imparati Constantin si Elena doresc sa adresez tuturor celor care isi sarbatoresc ziua onomastica cele mai bune urari de sanatate si impliniri alaturi de cei dragi. Fie ca aceasta zi dedicata celor pe care Biserica ii cinsteste pentru importanta misiunii lor apostolice in lume…

- 21 Mai 2021 Ziua muncipiului Constanta Expozitia Constanta de ieri si de azi: file de istorie, care este accesibila publicului, in holul central de la parter, in perioada 15 mai 15 iunie 2021, la Biblioteca Judeteana "Ioan N. Roman" Constanta.Odata cu sarbatoarea ortodoxa a Sfintilor Imparati Constantin…

- Oricare lacas de cult ortodox poarta numele unui praznic imparatesc, al unei sarbatori a Maicii Domnului sau a unui sfant, asa cum fiecare crestin primeste la botez un nume sfant. Si biserica noastra a primit botezul Constantin si Elena, inca de cand s-a pus piatra de temelie respectiv, la 29 septembrie…

- Raportul medico-legal privind decesul bebelusului in varsta de sase saptamani intrat in stop cardio-respirator in timpul slujbei de botez de la Biserica ‘Sf. Constantin si Elena’ din Suceava a fost finalizat. Potrivit raportului medico-legal, moartea bebelusului a fost cauzata de ”insuficienta cardio-respiratorie…

- Episcopul Emilian Birdas a fost pomenit la implinirea a 25 de ani de la moartea sa. Sfanta Liturghie si Slujba Parastasului au fost oficiate duminica de Episcopul Lucian in Biserica „Nașterea Sfantului Ioan Botezatorul” din municipiu, necropola ierarhului care a reinfiintat Episcopia Caransebesului.…

- In incinta Clinicii de recuperare oncologica Nera a fost amenajat un paraclis pentru folosul duhovnicesc al beneficiarilor institutiei medicale. Paraclisul a fost sfintit duminica de Episcopul Lucian al Caransebesului, in prezenta ctitorului institutiei medicale, Dr. Pavel Chirila. Lacasul…